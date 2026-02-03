С начала года в Казахстане раскрыты коррупционные преступления на 18 млрд тенге
Сегодня, 15:04
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:04Сегодня, 15:04
111
С начала 2026 года в Казахстане зарегистрировано 126 уголовных правонарушений, из которых 110 связаны с коррупцией, передает BAQ.KZ.
Большая часть коррупционных фактов относится к таким преступлениям, как взяточничество, мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями.
В ходе расследований пресечена незаконная деятельность 89 лиц. Всего завершено расследование 129 уголовных дел, из которых 121 направлено в суд.
Сумма установленного ущерба по оконченных уголовных делах составила 18 млрд тенге. В бюджет уже возмещено свыше 100 млн тенге.
Работа по борьбе с коррупцией продолжается.
Самое читаемое
- Доллар больше не спасает? Что происходит со сбережениями казахстанцев в 2026 году
- Геннадий Головкин принял участие в премии The Ring
- В автобусах Караганды и области появится новый способ оплаты – через QR
- Серик Сапиев и его зам освобождены от должностей
- В СКО взыскали 11,2 млн тенге из-за ненадлежащего ремонта школ