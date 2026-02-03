С начала 2026 года в Казахстане зарегистрировано 126 уголовных правонарушений, из которых 110 связаны с коррупцией, передает BAQ.KZ.

Большая часть коррупционных фактов относится к таким преступлениям, как взяточничество, мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями.

В ходе расследований пресечена незаконная деятельность 89 лиц. Всего завершено расследование 129 уголовных дел, из которых 121 направлено в суд.

Сумма установленного ущерба по оконченных уголовных делах составила 18 млрд тенге. В бюджет уже возмещено свыше 100 млн тенге.

Работа по борьбе с коррупцией продолжается.