На 1 сентября 2025 года в Казахстане трудоустроено 529,6 тысяч граждан, передает BAQ.KZ со ссылкой на Минтруда.

Активными мерами содействия занятости охвачено 237,3 тыс. человек. Через карьерные центры на субсидируемые рабочие места направлено 137 тыс. казахстанцев. В их числе: 12 тыс. – на социальные рабочие места, 12,6 тыс. – на молодежную практику, 92,8 тыс. – на общественные работы. Кроме того, 15,9 тыс. человек трудоустроены в рамках проекта "Серебряный возраст", 3,5 тыс. – по программе "Первое рабочее место", 171 – по проекту "Контракт поколений".

Онлайн-обучением востребованным навыкам охвачено 51,1 тыс. безработных, из которых 47,6 тыс. завершили курсы и получили сертификаты. По проекту "Бастау Бизнес" основам предпринимательства обучено 44,3 тыс. человек, при этом 25,4 тыс. успешно завершили обучение.

На профессиональное обучение по запросам работодателей направлено почти 4,9 тыс. граждан. Завершили его 1,1 тыс. человек, из них 375 уже трудоустроены.

По данным Минтруда, из общего числа трудоустроенных:

137 тыс. – в рамках активных мер занятости;

108,7 тыс. – на свободные вакансии через Электронную биржу труда;

263,9 тыс. – в рамках инициативы "100 рабочих мест на 10 тыс. жителей";

20 тыс. – по проектам госорганов.

Кроме того, в 2025 году предусмотрена выдача 9 тыс. грантов социально уязвимым категориям населения на открытие бизнеса. Размер гранта составляет до 400 МРП (1,57 млн тенге). По состоянию на 1 сентября в республике выдано 4 287 грантов.