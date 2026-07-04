С начала года выявлено 42 экологических нарушения в Восточном Казахстане

В Восточно-Казахстанской области усиливается государственный экологический контроль. Только за первое полугодие текущего года Департамент экологии провел 27 проверок, большая часть из которых - внеплановые (22 проверки), а также два профилактических мероприятия.

По итогам работы выявлены нарушения природоохранного законодательства. Нарушителям выдано 21 предписание об устранении выявленных недостатков. Кроме того, наложено 43 административных штрафа на общую сумму 207,1 млн тенге. На сегодняшний день взыскано 203,7 млн тенге, остальные материалы находятся в работе в установленном законодательством порядке.

Об этом на площадке Региональной службы коммуникаций сообщил заместитель руководителя Департамента экологии по Восточно-Казахстанской области Асет Сулейменов.

Он подчеркнул, что цель экологического контроля - не только выявление нарушений, но и предупреждение негативного воздействия на окружающую среду, а также повышение уровня экологической безопасности в регионе.

Экологическая ситуация во время неблагоприятных метеорологических условий в регионе находится под постоянным и особым контролем.

В Усть-Каменогорске в течение первых шести месяцев текущего года зафиксировано 40 дней неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). Об этом сообщил заместитель руководителя Департамента экологии по ВКО Асет Сулейменов.

По его словам, неблагоприятные метеорологические условия негативно влияют на рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере и способствуют их накоплению в приземном слое воздуха. В такие периоды ухудшение качества воздуха может быть связано со снижением скорости ветра, слабым воздухообменом и температурной инверсией.

За отчетный период НМУ фиксировались в январе - 15 дней, в феврале - 10, в марте - 3, в апреле - 5, в мае - 3 и в июне - 4 дня.

В эти периоды промышленные предприятия региона принимают специальные меры по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу в соответствии с экологическими требованиями. Департамент экологии, в свою очередь, осуществляет постоянный мониторинг качества воздуха и контролирует соблюдение установленных норм.

По данным ведомства, снижение объемов выбросов в периоды НМУ способствует улучшению качества воздуха, а также защите здоровья населения и обеспечению экологической безопасности региона.