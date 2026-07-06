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  • С начала июля спасатели усилили контроль за безопасностью на водоемах Жетысу

С начала июля спасатели усилили контроль за безопасностью на водоемах Жетысу

Рейдовые мероприятия проводятся совместно с местными исполнительными органами.

Сегодня 2026, 12:31
АВТОР
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Акимат Абайской области Сегодня 2026, 12:31
Сегодня 2026, 12:31
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Фото: Акимат Абайской области

Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям области Жетысу с 1 июля усилили контроль за эксплуатацией маломерных судов на озерах Алаколь и Балхаш. 

Как сообщили в ДЧС, проверки направлены на выявление нарушений правил эксплуатации лодок и катеров, предупреждение происшествий и обеспечение безопасности отдыхающих на воде.

Особое внимание специалисты уделяют соблюдению требований безопасности, наличию на судах спасательных средств, а также предотвращению эксплуатации плавсредств с нарушением установленных норм.

По итогам проведенных рейдов сотрудники ДЧС составили 20 административных протоколов. Общая сумма наложенных штрафов составила 220 575 тенге.

В ведомстве напомнили владельцам маломерных судов о необходимости соблюдать требования безопасности и использовать исправные плавсредства, оснащенные обязательными спасательными средствами.

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