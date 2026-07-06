С начала июля спасатели усилили контроль за безопасностью на водоемах Жетысу
Рейдовые мероприятия проводятся совместно с местными исполнительными органами.
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Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям области Жетысу с 1 июля усилили контроль за эксплуатацией маломерных судов на озерах Алаколь и Балхаш.
Как сообщили в ДЧС, проверки направлены на выявление нарушений правил эксплуатации лодок и катеров, предупреждение происшествий и обеспечение безопасности отдыхающих на воде.
Особое внимание специалисты уделяют соблюдению требований безопасности, наличию на судах спасательных средств, а также предотвращению эксплуатации плавсредств с нарушением установленных норм.
По итогам проведенных рейдов сотрудники ДЧС составили 20 административных протоколов. Общая сумма наложенных штрафов составила 220 575 тенге.
В ведомстве напомнили владельцам маломерных судов о необходимости соблюдать требования безопасности и использовать исправные плавсредства, оснащенные обязательными спасательными средствами.
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