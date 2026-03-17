С начала операции США и Израиль нанесли удары по более 7 тысячам целей в Иране
За последнюю неделю были потоплены или уничтожены более 100 иранских военных кораблей.
Сегодня 2026, 01:06
Фото: Pixabay.com
С начала операции США и Израиля были нанесены удары по более чем 7 тысячам целей по всему Ирану, передает BAQ.KZ.
Об этом президент США Дональд Трамп сообщил на обеде с членами правления Трамп-Кеннеди-центр.
"В основном это были военные и коммерческие объекты. Сейчас ракеты запускаются крайне редко, так как у них осталось мало ракет. Они буквально уничтожены. Их ВВС больше не существуют. Их ВМФ уничтожен. Противовоздушная оборона разрушена. Нам удалось сократить запуски их баллистических ракет на 90% и количество атак дронов на 95%", - уточнил он.
По словам Трампа, в ходе боевых действий за последнюю неделю были потоплены или уничтожены более 100 иранских военных кораблей.
"Это должно быть каким-то рекордом. Дополнительные удары продолжаются каждую минуту с разных направлений", - заявил американский лидер.
