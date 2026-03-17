С начала операции США и Израиля были нанесены удары по более чем 7 тысячам целей по всему Ирану.

Об этом президент США Дональд Трамп сообщил на обеде с членами правления Трамп-Кеннеди-центр.

"В основном это были военные и коммерческие объекты. Сейчас ракеты запускаются крайне редко, так как у них осталось мало ракет. Они буквально уничтожены. Их ВВС больше не существуют. Их ВМФ уничтожен. Противовоздушная оборона разрушена. Нам удалось сократить запуски их баллистических ракет на 90% и количество атак дронов на 95%", - уточнил он.

По словам Трампа, в ходе боевых действий за последнюю неделю были потоплены или уничтожены более 100 иранских военных кораблей.