С начала российско-украинской войны глава Чечни Рамзан Кадыров и его близкие родственники получили 146 различных наград и знаков отличия, передает BAQ.KZ cо ссылкой на "Верстку". Издание проанализировало официальные сообщения чеченских властей и СМИ.

По данным "Верстки", лидером по количеству наград стал сам Рамзан Кадыров — за чуть более 41 месяца ему вручили 31 медаль, что составляет около 21,2% от общего числа наград семьи. Это означает, что глава Чечни получает награду примерно раз в 40 дней. На втором месте по количеству отличий — сын Кадырова Адам, которого многие считают возможным преемником отца. Ему вручили 16 медалей и знаков отличия, причем половина из них была получена всего за два месяца — в октябре и ноябре 2023 года, вскоре после инцидента с избиением заключенного Никиты Журавеля в грозненском СИЗО.

Третью позицию занимает дочь главы Чечни Айшат Кадырова — с февраля 2022 года ей присуждены 10 наград.

Большая часть — 82 награды — приходится на государственные и преимущественно внутренние отличия Чеченской республики. Еще 30 медалей и знаков отличия семья Кадыровых получила от различных ведомств и министерств России, преимущественно силовых структур — Росгвардии, МВД и ФСИН.

Кроме того, 21 награда вручена от общественных организаций и институтов. По одной награде семья Кадыровых получила от властей Ливии и частично признанной Южной Осетии.