С ножом на проходную: посетительницу акимата Мангистау оштрафовали за хулиганство

Женщина попыталась пройти с ножом в здание акимата Мангистауской области. Когда охрана хотела его забрать, она поранилась, а потом получила штраф за мелкое хулиганство. Об этом сообщает Lada.kz.

Информация о происшествии появилась в соцсетях 9 ноября. Общественница и блогер Диляра Турина рассказала, что посетительница пронесла на проходную небольшой нож. Когда охранники попытались его изъять, женщина получила небольшой порез.

По словам Туриной, это случилось 6 ноября. Женщине оказали медицинскую помощь.

В департаменте полиции Мангистауской области подтвердили инцидент. На посетительницу составили протокол по статье 434 КоАП о мелком хулиганстве, суд оштрафовал ее на 86 500 теңге.

В акимате комментировать случившееся не стали.