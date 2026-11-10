С ножом на проходную: посетительницу акимата Мангистау оштрафовали за хулиганство
10 Ноября 2026, 11:30
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10 Ноября 2026, 11:3010 Ноября 2026, 11:30
175Фото: yandex.kz
Женщина попыталась пройти с ножом в здание акимата Мангистауской области. Когда охрана хотела его забрать, она поранилась, а потом получила штраф за мелкое хулиганство. Об этом сообщает Lada.kz.
Информация о происшествии появилась в соцсетях 9 ноября. Общественница и блогер Диляра Турина рассказала, что посетительница пронесла на проходную небольшой нож. Когда охранники попытались его изъять, женщина получила небольшой порез.
По словам Туриной, это случилось 6 ноября. Женщине оказали медицинскую помощь.
В департаменте полиции Мангистауской области подтвердили инцидент. На посетительницу составили протокол по статье 434 КоАП о мелком хулиганстве, суд оштрафовал ее на 86 500 теңге.
В акимате комментировать случившееся не стали.
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