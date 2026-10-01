С организаторов азартных игр в Instagram и TikTok взыскали 124,8 млн теңге

В Астане по двум уголовным делам с организаторов незаконных азартных игр взыскали свыше 124,8 млн теңге, сообщает BAQ.KZ.

Иски о взыскании преступного дохода прокуратура столицы подала после вынесения приговоров. Суд полностью удовлетворил требования прокурора.

Деньги взыскали с двух организаторов азартных игр, которые проводились через Instagram и TikTok. В прокуратуре уточнили, что средства были получены незаконным путем.

В надзорном органе напомнили, что организация азартных игр и лотерей в интернете без специальной лицензии является уголовным преступлением.

За незаконный игорный бизнес предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью.