В июле 2024 года на территории Республики Грузии был задержан осуждённый, находившийся в международном розыске, передает BAQ.KZ со ссылкой на прокуратуру Шымкента.

Для его экстрадиции в Республику Казахстан из государственного бюджета было выделено более 1,7 миллиона тенге.

Прокуратура Аль-Фарабийского района города Шымкента обратилась в Межрайонный суд по гражданским делам с иском о возмещении этих расходов. Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры.

В настоящее время, на основании возбужденного исполнительного производства, с должника уже взысканы все затраты в полном объёме