"С предателями разговор короткий": министр прокомментировал задержания в Жамбылской области
Ведомство заявило, что занимает "принципиальную позицию".
В кулуарах Мажилиса министр внутренних дел Ержан Саденов высказался о громком деле с задержанием руководства департамента полиции Жамбылской области, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Журналисты спросили министра, как он оценивает "массовые задержания" подчинённых. Саденов отреагировал резко.
"Я бы отказался от выражения "массовое задержание". Таких фактов нет. Но, к сожалению, нарушения действительно есть. Полицейский должен защищать народ, а не предавать его. С предателями у нас разговор короткий", – подчеркнул министр.
Он уточнил, что именно сотрудники МВД сами выявили нарушения и инициировали расследование.
"Наша позиция здесь однозначная, жёсткая, мы по ней будем жёстко работать. Предателей не должно быть на посту", – заявил Саденов.
Министр подтвердил, что факты действительно имеются, но отказался раскрывать детали, сославшись на тайну следствия.
Напомним, 29 августа приказом главы МВД заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области был уволен по отрицательным мотивам и сразу помещён в изолятор временного содержания.
