С предприятия водохозяйственной отрасли взыскан экологический штраф на сумму более 334 млн тенге в Атырау
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Департаментом экологии по Атырауской области привлечено к административной ответственности ТОО «Магистральды Су құбыры» за превышение установленных лимитов накопления загрязненных отходов почвы.
По выявленному факту в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях было возбуждено административное производство и составлен протокол.
Не согласившись с принятыми мерами, предприятие обжаловало постановление в судебном порядке. Однако специализированный суд по административным правонарушениям города Атырау оставил жалобу без удовлетворения.
Впоследствии судебная коллегия по уголовным делам Атырауского областного суда также не удовлетворила апелляционную жалобу предприятия.
Таким образом, вступившими в законную силу судебными актами подтвержден факт совершения ТОО «Магистральды Су құбыры» административного правонарушения.
По результатам рассмотрения дела на предприятие наложен административный штраф в размере 334,1 млн тенге.
На сегодняшний день штраф в полном объеме взыскан в доход государственного бюджета.
Самое читаемое
- В Семее достраивают мост за 47,3 млрд тенге: старый отдадут пешеходам
- Штормовое предупреждение объявили на 7 октября в Казахстане
- Куда будут переселять жителей аварийных одноэтажных домов в Астане
- Пять человек погибли в ДТП с грузовиком в Индонезии
- Дерево, которое не боится засухи и соли, начали выращивать в Казахстане