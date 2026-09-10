С сайта Белого дома исчезла антимигрантская видеоигра

С сайта Белого дома исчезла видеоигра «Построй стену», в которой пользователям предлагалось возводить стену на границе США с Мексикой. Игра появилась на сайте в начале сентября, а теперь стала недоступна, сообщает DW. В игре, стилизованной под «Тетрис», необходимо строить стену на границе. Ее сопровождала подпись: «Защити границу от надвигающейся орды».

Ранее компания Tetris публично дистанцировалась от игры, заявив, что верит в «силу объединения, а не разделения». В компании также отметили, что «очень серьезно» относятся к вопросу нарушения авторских прав. При этом другие игры на сайте Белого дома пока остаются.

В частности, в RioRun, выполненной в стиле «Змейки», игрок должен ловить мигрантов, пересекающих реку Рио-Гранде. Персонаж игры напоминает уполномоченного президента США Дональда Трампа по охране границ Тома Хомана.