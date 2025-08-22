Правительство Казахстана утвердило изменения в правила пенсионных выплат и удержания взносов в ЕНПФ. Постановление вступает в силу с 1 сентября 2025 года, передает BAQ.KZ.

Главное нововведение касается проактивного обслуживания: пенсионные выплаты будут назначаться и пересчитываться автоматически, без заявлений граждан.

ЕНПФ ежегодно до 1 марта будет сверять данные с госкорпорацией "Правительство для граждан". Гражданам, достигшим пенсионного возраста, выплаты будут перечисляться автоматически на банковские счета, даже если они не подали заявление.

Согласие на получение выплат теперь можно будет подтвердить в цифровом формате.

ЕНПФ самостоятельно будет ежегодно пересчитывать размер выплат. Они будут назначаться с даты подачи электронной заявки либо автоматически — до достижения пенсионного возраста или исчерпания накоплений.

Выплаты приостанавливаются при утрате гражданства, выезде на ПМЖ или признании документов недействительными.

Родственникам предусмотрена единовременная выплата на погребение в пределах 94-кратного МРП, но не выше суммы накоплений. Если остаток на счёте меньше минимальной пенсии, он также перечисляется семье.

Кроме того, постановление корректирует правила удержания обязательных пенсионных взносов (ОПВ), обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) и взносов работодателей. Теперь они не будут удерживаться с ряда выплат и доходов, определённых Налоговым кодексом, включая некоторые доходы лиц с инвалидностью.

Отдельные нормы распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.