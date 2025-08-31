С сентября в школах Казахстана заработают программы по профилактике буллинга
Сегодня, 19:16
Фото: Pixabay.com
С сентября во всех школах внедряются программы Kiva и "ДосболLIKE", направленные на профилактику буллинга и развитие культуры взаимного уважения, передаёт BAQ.KZ.
Разрабатывается программа "Дети Казахстана. В 2024 году приняты три ключевых закона по укреплению правовой базы и введены действенные механизмы для защиты наших маленьких граждан.
Ранее сообщалось, что во всех школах с 2025 года начнут работать педагоги по профориентации.
