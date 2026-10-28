С таким соседом и врагов не надо: в Караганде раскрыли кражу из машины

Утро для 36-летнего жителя Караганды началось с неприятного сюрприза. Из припаркованной во дворе машины исчезли сварочный аппарат и набор профессиональных инструментов.

Ущерб составил 180 тысяч теңге. А когда полицейские установили подозреваемого, выяснилось, что далеко искать его не пришлось. Мужчина жил по соседству.

Неизвестный взломал замок автомобиля и забрал оборудование. Но одного обстоятельства он, похоже, не учел. Его действия попали в объектив дворовой камеры видеонаблюдения.

Запись помогла полицейским выйти на след предполагаемого похитителя. Им оказался 35-летний сосед потерпевшего.

Мужчину задержали, сварочный аппарат и инструменты изъяли. По факту кражи продолжаются следственные действия.