С таким соседом и врагов не надо: в Караганде раскрыли кражу из машины
28 Октября 2026, 10:47
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28 Октября 2026, 10:4728 Октября 2026, 10:47
157Фото: polisia.kz
Утро для 36-летнего жителя Караганды началось с неприятного сюрприза. Из припаркованной во дворе машины исчезли сварочный аппарат и набор профессиональных инструментов.
Ущерб составил 180 тысяч теңге. А когда полицейские установили подозреваемого, выяснилось, что далеко искать его не пришлось. Мужчина жил по соседству.
Неизвестный взломал замок автомобиля и забрал оборудование. Но одного обстоятельства он, похоже, не учел. Его действия попали в объектив дворовой камеры видеонаблюдения.
Запись помогла полицейским выйти на след предполагаемого похитителя. Им оказался 35-летний сосед потерпевшего.
Мужчину задержали, сварочный аппарат и инструменты изъяли. По факту кражи продолжаются следственные действия.
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