Саакашвили обратился к Зеленскому с просьбой включить его в список пленных
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в заключении, обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с официальной просьбой о включении его в список пленных. Соответствующее заявление он разместил на своей странице в социальной сети Facebook, передаёт BAQ.KZ.
В своем обращении Михаил Саакашвили упомянул о наличии у него украинского гражданства и охарактеризовал свое содержание под стражей как незаконное удержание со стороны того, что он назвал "пророссийским режимом Грузии".
Он обратился с просьбой включить его в список гражданских пленных "этой войны", ссылаясь на свой статус бывшего главы Одесской областной государственной администрации и председателя исполнительного комитета Национального совета реформ.
Особую тревогу у экс-президента вызвал его недавний перевод из медицинского учреждения, где он оказался после того, как объявил голодовку, обратно в пенитенциарное заведение. Саакашвили выразил серьезные опасения за свою безопасность и заявил, что вынужден вернуться "к тому же персоналу, который отравил его в марте 2022 года".
Михаил Саакашвили находится в заключении с октября 2021 года, когда он незаконно пересек границу Грузии. В период содержания под стражей он объявлял продолжительную голодовку, после ухудшения состояния здоровья его переводили в клинику.
