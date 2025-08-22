Проект строительства дороги Алматы – Иссык-Куль был анонсирован в ходе переговоров президентов двух государств — Касым-Жомарта Токаева и Садыра Жапарова, передает BAQ.KZ.

Президент Садыр Жапаров высоко оценил результаты сегодняшних кыргызско-казахских переговоров.

По его словам, между странами сложился благоприятный политический климат, способствующий росту взаимной торговли, привлечению инвестиций и расширению культурно-гуманитарного сотрудничества.

"Особое внимание мы уделили таким совместным проектам, как запуск индустриального торгово-логистического комплекса на кыргызско-казахской государственной границе, создание оптово-распределительного центра для хранения сельскохозяйственной продукции в Алматинской области, строительство автомобильной дороги Алматы – Иссык-Куль. Мы обсудили вопросы увеличения объема и расширения номенклатуры взаимной торговли, а также создания благоприятных условий для бизнеса", – отметил Глава Кыргызской Республики.





