Знаменитый барселонский собор Святого Семейства, проект Антонио Гауди, завершил возведение своей центральной башни и официально стал самым высоким храмом в мире, сообщает BAQ.kz.

По данным The Guardian, максимальная высота здания достигла 172,5 метра.

Заключительный элемент — верхняя часть четырехстороннего креста из стали и стекла высотой 17 метров — был установлен после 144 лет строительства, которое началось в 1882 году. Церемония посвящения башни запланирована на 10 июня, в столетнюю годовщину смерти Гауди.

Напомним, что в октябре 2025 года базилика впервые превысила высоту Ульмского собора в Германии, достигнув 162,91 метра. Теперь Саграда Фамилия закрепила за собой рекорд как самый высокий храм в мире.