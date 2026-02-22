Саграда Фамилия достигла рекордной высоты — 172,5 метра
Знаменитый барселонский собор Святого Семейства, проект Антонио Гауди, завершил возведение своей центральной башни и официально стал самым высоким храмом в мире.
Сегодня 2026, 07:34
148Фото: BBC
Знаменитый барселонский собор Святого Семейства, проект Антонио Гауди, завершил возведение своей центральной башни и официально стал самым высоким храмом в мире, сообщает BAQ.kz.
По данным The Guardian, максимальная высота здания достигла 172,5 метра.
Заключительный элемент — верхняя часть четырехстороннего креста из стали и стекла высотой 17 метров — был установлен после 144 лет строительства, которое началось в 1882 году. Церемония посвящения башни запланирована на 10 июня, в столетнюю годовщину смерти Гауди.
Напомним, что в октябре 2025 года базилика впервые превысила высоту Ульмского собора в Германии, достигнув 162,91 метра. Теперь Саграда Фамилия закрепила за собой рекорд как самый высокий храм в мире.
