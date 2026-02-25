В Астане в ходе расширенного заседания Коллегии Министерства труда и социальной защиты населения РК были рассмотрены вопросы регулирования миграционных процессов. Ключевой акцент ведомством сделан на привлечение востребованных высококвалифицированных специалистов, цифровизацию услуг и стимулирование внутренней миграции в трудодефицитные регионы, передает BAQ.KZ.

В рамках реализации поручений Главы государства государственная миграционная политика переходит к более прагматичной модели, ориентированной на потребности национальной экономики. В этих целях утверждена новая Концепция миграционной политики до 2030 года, задающая долгосрочные ориентиры в регулировании миграции. Как было отмечено, по итогам 2025 года сальдо внешней миграции показало положительную динамику и выросло до +16,1 тыс. человек.

Выступая с докладом, министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев сообщил, что при приеме иммигрантов приоритетным направлением становится оценка не только фактора происхождения, но и профессионального потенциала прибывающих граждан. Безусловный приоритет будет отдаваться высококвалифицированным специалистам, обладающим профильным образованием, опытом работы и компетенциями, востребованными на внутреннем рынке труда. К 2030 году планируется увеличить долю квалифицированных кадров среди прибывающих лиц до 95%.

Для реализации данных подходов Министерством запущен пилотный проект на базе специализированной платформы «migration.enbek.kz». В рамках пилота услуги по выдаче разрешений на постоянное проживание и присвоению статуса «қандас» оказываются на основе комплексной оценки (скоринга) потенциала иммигранта.

Кроме того, для обеспечения комплексного электронного мониторинга и учета миграционных потоков принято решение о формировании единой цифровой архитектуры учета иностранных граждан на базе ИС «Миграционная полиция» при одновременном использовании информационной системы QazETA.

«Подготовлен проект закона, предусматривающий пересмотр ставок сборов для иностранной рабочей силы, жесткое регулирование деятельности частных агентств занятости и полномасштабное внедрение цифрового скоринга при принятии решений. Наша задача – выстроить прозрачную систему, защищающую интересы отечественных работников и обеспечивающую экономику необходимыми кадрами», – подчеркнул Аскарбек Ертаев.

Наряду с регулированием внешних потоков, Министерство усиливает работу по управлению внутренней миграцией. В целях обеспечения демографического баланса и покрытия кадрового дефицита предприятий параллельно реализуется Дорожная карта по стимулированию переселения граждан в трудодефицитные северные регионы страны. Уже сейчас наблюдается рост притока населения в эти регионы: по итогам 2025 года он составил 14,7% от общего числа внутренних мигрантов, принявших участие в межрегиональном переселении. В рамках новой Концепции одной из ключевых задач на перспективу является обеспечение роста занятости трудоспособных переселенцев и кандасов до 100%.

Подводя итоги обсуждения данного блока, участники Коллегии отметили, что выстраивание управляемой и прозрачной миграционной системы позволит эффективно сбалансировать региональные рынки труда и минимизировать риски незаконной трудовой миграции.