В Жуалынском районном суде рассмотрено дело об административном правонарушении, возникшем после семейного конфликта на свадьбе, передает BAQ.KZ со ссылкой на суд.

Инцидент произошёл в ресторане во время торжества, когда мужчина по имени Т. попросил супругу выполнить поклон его старшей сестре, следуя древней казахской традиции. Женщина отказалась, что вызвало его недовольство.

По возвращении домой Т. выругал супругу нецензурными словами, что и стало основанием для составления административного протокола по статье 73 КоАП, предусматривающей ответственность за нецензурную брань в семейно-бытовых отношениях.

На судебном заседании правонарушитель признал свою вину, извинился перед супругой и просил прекратить производство дела в связи с примирением сторон через процедуру медиации. Потерпевшая также заявила, что конфликт исчерпан, отметив, что муж даже позвонил свекрови и в грубой форме потребовал забрать дочь и внуков, но позже раскаялся.

Суд учёл примирение и постановил прекратить производство по делу. Постановление не вступило в законную силу.

Пресс-служба Жуалынского районного суда сообщила, что ситуация разрешилась мирным путём, а стороны достигли взаимопонимания.