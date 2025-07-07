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Салют в честь Дня столицы порадовал астанчан

Мероприятие организовано за счет спонсорских средств.

Сегодня, 09:03
АВТОР
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Baigenews.kz Сегодня, 09:03
Сегодня, 09:03
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Фото: Baigenews.kz

В честь празднования Дня столицы в Астане с Ботанического сада запустили праздничный салют после завершения праздничного OPEN AIR концерта с участием звезд казахстанской эстрады, передает BAQ.kz.

 

В честь Дня столицы в Астане традиционно проводились более сотни разноплановых мероприятий.

В этом году праздник совпал с Национальным днем домбры, во всех регионах страны проводились концерты, шоу, постановки, акции, выставки, спортивные турниры и многое другое.

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