В честь празднования дня столицы 6 июля в Астане состоится запуск фейерверка, передает BAQ.KZ. Ориентировочное время – 23:00 часов. Салют запустят с Ботанического сада после завершения праздничного OPEN AIR концерта с участием звезд отечественной эстрады.

6 июля в Казахстан отмечают День столицы. В честь этого праздника в Астане традиционно проводится более сотни разноплановых мероприятий.