  • 5 Июля, 12:53
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Салют запустят в Астане на День столицы

Праздничный фейерверк в столице запустят за счет спонсорских средств.

Сегодня, 12:31
АВТОР
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Pixabay.com Сегодня, 12:31
Сегодня, 12:31
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Фото: Pixabay.com

В честь празднования дня столицы 6 июля в Астане состоится запуск фейерверка, передает BAQ.KZ. Ориентировочное время – 23:00 часов. Салют запустят с Ботанического сада после завершения праздничного OPEN AIR концерта с участием звезд отечественной эстрады.

6 июля в Казахстан отмечают День столицы. В честь этого праздника в Астане традиционно проводится более сотни разноплановых мероприятий.

"В этом году жителей и гостей столицы ждут яркие события, концерты, шоу, постановки, акции, выставки, спортивные турниры и многое другое", - сообщает столичный акимат.

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