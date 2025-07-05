Салют запустят в Астане на День столицы
Праздничный фейерверк в столице запустят за счет спонсорских средств.
Сегодня, 12:31
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Сегодня, 12:31Сегодня, 12:31
52Фото: Pixabay.com
В честь празднования дня столицы 6 июля в Астане состоится запуск фейерверка, передает BAQ.KZ. Ориентировочное время – 23:00 часов. Салют запустят с Ботанического сада после завершения праздничного OPEN AIR концерта с участием звезд отечественной эстрады.
6 июля в Казахстан отмечают День столицы. В честь этого праздника в Астане традиционно проводится более сотни разноплановых мероприятий.
"В этом году жителей и гостей столицы ждут яркие события, концерты, шоу, постановки, акции, выставки, спортивные турниры и многое другое", - сообщает столичный акимат.
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