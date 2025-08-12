Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на брифинге в Правительстве прокомментировал недопуск студентки в шортах в здание Южно-Казахстанского университета им. М.Ауезова, передает BAQ.KZ.

Ранее в Threads появилось публикация, в которой пользователи пожаловались на спорную ситуацию. Охранник учебного заведения не запустил девушку, сославшись на внутренние правила университета, и сказал ей: "Так заходить нельзя. Ты зайдешь, и мы будем смотреть на тебя".

Саясат Нурбек ответил, что согласно общим правилам студентка могли зайти в университет в шортах.

"В целом в высшем образовании у нас, конечно, нет таких жестких условий ( в одежде-прим.редакцией). По уставам и правилам внутреннего распорядка государственных и национальных университетов, которые находятся в прямом ведомстве, установлены определенные стандарты. Университет является общественным местом, поэтому к нему применяются стандарты, действующие в общественных местах: стандарты одежды, поведения, а также требования, направленные на недопущение угроз общественному порядку. Студент находится не у себя дома — в общественном пространстве эти стандарты соблюдаются. Отдельных установлений по одежде нет. Здесь мы отличаемся от среднего образования: требований к какой-либо униформе или отдельным элементам одежды в вузах нет", - сказал министр.

Он также назвал поведение охранника некорректным. И добавил, что нужно изучить ситуацию.

"Было некорректное действие со стороны нашего коллеги-охранника, который прокомментировал внешний вид. Мы уточним, есть ли в университете конкретные требования к одежде и внешнему виду", - добавил министр.

Саясата Нурбека попросили высказать свое личное мнение по ситуации.

"Высшее образование - это более открытая и демократическая среда. Я сам, когда учился в США, ходил в шортах. Помню после возвращения в юридический университет тоже приходил в шортах, и все бегали: "Смотрите, американец вернулся!". Поэтому жестких требований мы не устанавливаем, но, так как это общественное место, некоторые университеты могут вводить собственные стандарты", - уточнил министр.

Саясат Нурбек обещал разобраться в ситуации и предоставить информацию.