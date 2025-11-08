Самалай Ергалиева завоевала бронзу на Играх исламской солидарности
Вчера, 23:15
126Фото: Нұрғали Жұмағазы
Казахстанская дзюдоистка Самалай Ергалиева выиграла бронзовую медаль на Играх исламской солидарности, проходящих в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает BAQ.KZ.
В поединке за третье место Ерғалиева уверенно одолела представительницу Ирана Самиру Хаках, завершив схватку досрочно — иппоном.
Благодаря этому успеху в копилке сборной Казахстана теперь две серебряные и одна бронзовая медаль.
