Казахстанская дзюдоистка Самалай Ергалиева выиграла бронзовую медаль на Играх исламской солидарности, проходящих в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает BAQ.KZ.

В поединке за третье место Ерғалиева уверенно одолела представительницу Ирана Самиру Хаках, завершив схватку досрочно — иппоном.

Благодаря этому успеху в копилке сборной Казахстана теперь две серебряные и одна бронзовая медаль.