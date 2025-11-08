  • 9 Ноября, 00:13

Самалай Ергалиева завоевала бронзу на Играх исламской солидарности

Фото: Нұрғали Жұмағазы

Казахстанская дзюдоистка Самалай Ергалиева выиграла бронзовую медаль на Играх исламской солидарности, проходящих в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передает BAQ.KZ.

В поединке за третье место Ерғалиева уверенно одолела представительницу Ирана Самиру Хаках, завершив схватку досрочно — иппоном.

Благодаря этому успеху в копилке сборной Казахстана теперь две серебряные и одна бронзовая медаль.

