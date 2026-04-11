В Карагандинской области постепенно формируется крупный туристический кластер. Помимо Балхаша и Каркаралинска, всё больше внимания привлекает Темиртау, передает BAQ.kz.

Город, который долгое время считался промышленным центром, сейчас активно развивает и туристическое направление.

Темиртау выгодно расположен между Карагандой и Астаной. Это делает его удобным как для транзитных поездок, так и для короткого отдыха. Одним из главных природных объектов региона остаётся Самаркандское водохранилище, где уже развивается зона отдыха.

По словам акима Темиртау Галыма Ашимова, на побережье водохранилища планируется реализация новых туристических проектов. Работа с инвесторами и подрядчиками уже ведётся.

Сегодня Самаркандское водохранилище уже популярно у жителей и гостей региона. Здесь работают пять частных зон отдыха, есть объекты компании Qarmet, а также оборудованные пляжи. Развитие территории продолжается, и власти делают ставку на круглогодичный отдых, семейный туризм и активные виды досуга.

За последние годы на левом берегу появились две современные зоны отдыха. Они продолжают расширяться: открываются кафе, благоустраиваются территории, создаются условия для комфортного отдыха.

Также в городе развивается гостиничная сфера. В Темиртау работают отели и небольшие гостиницы разного уровня, которые принимают туристов с разными запросами. В акимате отмечают, что важно развивать не только места проживания, но и транспорт, питание, прокат автомобилей и развлечения.

С учётом расположения рядом с трассой Караганда – Астана, в городе активно развивается придорожный сервис. На въездах и выездах уже работают объекты для отдыха путешественников. Кроме того, выделены два участка земли для расширения бизнеса и запуска новых проектов.

Таким образом, Темиртау постепенно укрепляет свой туристический потенциал, развивая инфраструктуру и создавая новые возможности для отдыха жителей и гостей региона.