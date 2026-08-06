В Северо-Казахстанской области в районе Магжана Жумабаева введена в эксплуатацию новая молочно-товарная ферма «СК Агро 2050», где установлена крупнейшая в Казахстане и Центральной Азии доильная установка «Карусель» на 100 голов, передает BAQ.KZ.

После выхода на полную мощность предприятие сможет производить до 150 тонн молока в сутки, став одним из крупнейших молочных комплексов не только Казахстана, но и Центральной Азии.

Общий объем инвестиций в строительство составляет около 30 млрд тенге, а на предприятии будет создано более 120 постоянных рабочих мест.

Самая большая «карусель» в Центральной Азии

Главной особенностью комплекса стала современная доильная установка немецкой компании GEA Westfalia на 100 голов. Она обеспечивает высокую производительность, комфорт для животных и полностью автоматизированный процесс доения.

На ферме также внедрены цифровые технологии управления стадом, интеллектуальные системы контроля здоровья животных, автоматизированный комбикормовый завод и компьютеризированная система кормления. Практически все производственные процессы – от перемещения животных до охлаждения помещений – работают в автоматическом режиме.

Северный Казахстан задает новый стандарт

По словам акима Северо-Казахстанской области Гауеза Нурмухамбетова, регион остается лидером страны по внедрению современных технологий в молочном животноводстве.

«Сегодня Северо-Казахстанская область является безусловным лидером страны по внедрению современных технологий в молочном животноводстве. Из 118 молочно-товарных ферм региона уже более 50 работают в формате "умных" предприятий. Новый комплекс "СК Агро 2050" станет еще масштабнее – общее поголовье здесь достигнет 12 тысяч голов, а доильная установка на 100 голов является крупнейшей не только в Казахстане, но и во всей Центральной Азии», – отметил глава региона.

На первом этапе уже построены коровник на 800 голов, молочный блок, помещение для сухостойных и стельных коров, два телятника и современный комбикормовый завод.

Племенной скот уже завезли из Германии

Главный технолог предприятия Владимир Сергеев сообщил, что с начала года на ферму авиационным транспортом доставили 585 голов высокопродуктивного племенного скота из Германии. До конца года планируется завезти еще 660 животных из европейских стран.

По его словам, современные цифровые технологии позволяют круглосуточно контролировать процесс доения, состояние животных и качество молока.

«Животные чувствуют себя спокойно и самостоятельно заходят на доение. Благодаря отсутствию стрессовых факторов достигаются высокие показатели продуктивности. Интеллектуальные системы позволяют своевременно выявлять любые изменения состояния животных», – отметил Владимир Сергеев.

В настоящее время в Северо-Казахстанской области продолжается реализация 44 инвестиционных проектов по строительству современных молочно-товарных ферм, что должно укрепить позиции региона как одного из главных центров молочного производства страны.