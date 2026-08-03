Впервые за 10 лет: Эксперт оценил масштабные строительные проекты в Казахстане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе телемоста дал старт строительству автодорог «Кызылорда - Саксаульск», «Улгайсын - Саксаульск» и «Бейнеу - Саксаульск». Управляющий директор по доходам АО «НК «КазАвтоЖол» Сағи Садықұлы охарактеризовал проекты как самые масштабные за последние десять лет.

По словам спикера общая протяжённость этих трёх участков составит порядка 1600 километров. При этом, конкретно участок «Бейнеу - Саксаульск» - новый. Сегодня, если двигаться при нормативной скорости, дорога от специальном экономической зоны «Хоргос - Восточные Ворота» до портов Актау и Курык составляет пять суток. Когда новые коридоры будут достроены и сданы в эксплуатацию путь сократиться практически на тысячу километров.

«То есть дорога займет максимум три дня. При строительстве данных участков планируют задействовать порядка 10 тысяч работников, 90% из них будут жителями Мангистауской, Актюбинской и Кызылординской областей. Конечно, будут привлекаться работники из других регионов Казахстана», - отметил Сағи Садықұлы.

Помимо этого, к работе привлекут порядка 3000 единиц дорожно-строительной техники. Спикер подчеркивает, что стройка должна запустить вокруг себя большие экономические процессы. Рядом будут открыты продовольственные базы и прочие объекты, обеспечивающие рабочих.