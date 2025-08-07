Завтра, 8 августа, произойдет самая мощная магнитная буря за два последних месяца, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ. Специалисты пояснили, что это результат удара по земному магнитному полю из-за крупной вспышки на Солнце 5 августа, передает BAQ.KZ.

В лаборатории уточнили, что геомагнитная обстановка начнет портиться уже в ночь с 7 на 8 августа, то есть с сегодняшнего вечера.

"Ситуация на Солнце является в данный момент исключительно сложной. Только за вчерашний день произошло 18 вспышек", — говорится в пресс-релизе научной организации.

В таких условиях земляне смогут наблюдать в небе полярное сияние: при магнитной буре такого уровня они появляются на широтах до 50-60 градусов. Прогноз по ним к ночи с 8 на 9 августа будет составлен "после начала геомагнитных событий, когда станет понятна их точная мощность", пояснили в лаборатории.

Теоретически Земля может избежать магнитной бури, если выброс солнечного вещества изменит траекторию на 3-5 градусов. Однако если это отклонение произойдет в другую сторону, буря окажется еще более мощной, чем прогнозируется сейчас. Вероятность такого развития событий специалисты лаборатории оценивают всего в 5%.

Вскоре после вспышки, которая произошла на Солнце 5 августа, ученые сообщали, что облако плазмы движется не прямо к Земле, а вбок, но потом пересмотрели данные и пришли к выводу о том, что высокоскоростное ядро этого облака как раз заденет нашу планету.

5 августа на Солнце произошли две вспышки предпоследнего класса мощности — М, причем одна из них длилась 12 минут. До этого в рамках всплеска солнечной активности, начавшегося 1 августа, ученые зарегистрировали еще пять вспышек такой же силы, включая одну самую мощную за последние полтора месяца.