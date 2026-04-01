В Управлении физической культуры и спорта Восточно-Казахстанской области состоялась пресс-конференция, на которой легендарная Юлия Галышева официально объявила о завершении выступлений на международной арене, передает BAQ.KZ.

Юлия Галышева - самая титулованная спортсменка в истории казахстанского фристайла, посвятившая национальной сборной более 20 лет. Её карьера стала золотой эпохой для зимних видов спорта страны. Юлия является единственной в истории Казахстана обладательницей олимпийской медали в могуле («бронза» Пхёнчхана-2018) и первой казахстанской чемпионкой мира в этой дисциплине (2019). Она - уникальный атлет, принявший участие в пяти Олимпийских играх (Ванкувер-2010, Сочи-2014, Пхёнчхан-2018, Пекин-2022 и Милан-Кортина-2026).

В её активе также полный комплект наград мировых первенств, многочисленные победы на этапах Кубка мира, золотые медали зимних Азиатских игр и Универсиад.

Представители СМИ вспомнили неоценимый вклад Юлии Галышевой в формирование спортивного имиджа государства и популяризацию фристайла.

Сама чемпионка выразила глубокую признательность тренерскому штабу, команде и всем болельщикам за многолетнюю веру и поддержку. Официальная часть встречи завершилась торжественной фотосессией, ознаменовав финал выдающейся главы в истории отечественного спорта.