«Самая зрелищная ночь в истории США»: Трамп подтвердил поездку на саммит G7
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Президент США Дональд Трамп подтвердил своё участие в саммите лидеров G7, который пройдет во Франции с 15 по 17 июня. Об этом глава Белого дома сообщил в своей социальной сети Truth Social.
По словам Трампа, перед поездкой во Францию он посетит турнир UFC, который состоится 14 июня на Южной лужайке Белого дома в рамках празднования 250-летия Соединённых Штатов.
«Я отправлюсь на саммит G7 во Франции сразу после того, что станет одной из самых зрелищных ночей в американской истории — боёв за титул чемпиона мира UFC на Южной лужайке Белого дома», — заявил Трамп.
Президент также подчеркнул, что, несмотря на долгую историю Белого дома, подобное спортивное событие там никогда ранее не проводилось.
Саммит G7 пройдет под председательством Франции в курортном городе Эвиан-ле-Бен. Ожидается, что лидеры ведущих мировых экономик обсудят вопросы международной безопасности, торговли, искусственного интеллекта и глобальных цепочек поставок.
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