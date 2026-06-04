«Самая зрелищная ночь в истории США»: Трамп подтвердил поездку на саммит G7

Президент США Дональд Трамп подтвердил своё участие в саммите лидеров G7, который пройдет во Франции с 15 по 17 июня. Об этом глава Белого дома сообщил в своей социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, перед поездкой во Францию он посетит турнир UFC, который состоится 14 июня на Южной лужайке Белого дома в рамках празднования 250-летия Соединённых Штатов.

«Я отправлюсь на саммит G7 во Франции сразу после того, что станет одной из самых зрелищных ночей в американской истории — боёв за титул чемпиона мира UFC на Южной лужайке Белого дома», — заявил Трамп.

Президент также подчеркнул, что, несмотря на долгую историю Белого дома, подобное спортивное событие там никогда ранее не проводилось.

Саммит G7 пройдет под председательством Франции в курортном городе Эвиан-ле-Бен. Ожидается, что лидеры ведущих мировых экономик обсудят вопросы международной безопасности, торговли, искусственного интеллекта и глобальных цепочек поставок.