Саммит БРИКС: какие условия создали для журналистов в международном медиацентре

Накануне XVIII саммита БРИКС столица Индии стала важным центром не только мировой политики, но и международного информационного пространства. В Нью-Дели прибыли журналисты из разных стран мира, которые готовятся оперативно освещать ключевые события саммита, сообщает BAQ.KZ.

В разных районах города ощущается атмосфера саммита БРИКС-2026. А международный выставочный и конгресс-центр Bharat Mandapam, где проходят основные мероприятия, стал одной из главных площадок, привлекающих внимание мировой общественности.

Именно отсюда в ближайшие два дня будут поступать важные новости, связанные со странами БРИКС и мировой политикой.

В этом году председательство Индии в БРИКС проходит под девизом Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability — «Вместе строим устойчивость, инновации, сотрудничество и стабильность».

В рамках саммита для представителей СМИ организовали специальный международный медиацентр. Это большая современная площадка, где одновременно работают сотни журналистов и готовят материалы для своих аудиторий.

Для журналистов в медиацентре оборудованы специальные рабочие места — work station. Здесь представители СМИ из разных стран могут писать новости, обрабатывать фото- и видеоматериалы и поддерживать связь со своими редакциями.

В информационном центре также предусмотрены специальные зоны для проведения интервью. Для телеканалов и международных информационных агентств подготовлены отдельные залы, оборудованные для записи интервью и прямых эфиров.

Здесь журналисты могут брать интервью у экспертов, официальных лиц и гостей саммита, а также готовить специальные программы.

Для отдыха представителей СМИ между рабочими процессами в медиацентре предусмотрены зоны питания и отдыха, где можно выпить кофе и пообщаться с коллегами. Эти площадки стали не только местом для короткого перерыва, но и пространством для знакомства, обмена опытом и установления международных профессиональных контактов.

Казахстанские журналисты также работают в этом международном информационном центре. По приглашению посольства Индии в Казахстане представители отечественных СМИ участвуют в медиатуре, организованном в рамках саммита БРИКС.

В одном месте собрались сотни журналистов, представители десятков языков и СМИ, а новости отсюда распространяются по всему миру. Именно здесь ощущается информационный ритм саммита БРИКС.

В Нью-Дели прибыли представители средств массовой информации из основных стран — участниц БРИКС: Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, а также государств, присоединившихся к организации позднее, и стран-партнеров.