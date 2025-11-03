6 ноября в Вашингтоне пройдет саммит между Соединёнными Штатами и странами Центральной Азии. Это станет первым мероприятием подобного уровня, организованным в американской столице. Ранее в 2023 году первая встреча лидеров прошла на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

По инициативе Дональда Трампа главы государств Центральной Азии получили официальное приглашение на саммит, приуроченный к десятилетию дипломатической платформы C5+1, созданной с целью укрепления сотрудничества в сфере безопасности, экономики и других ключевых направлений.

Какие темы планируется обсудить на саммите и в каких направлениях будет развиваться сотрудничество между США и странами Центральной Азии?

Какую стратегию проводит Вашингтон в отношении государств региона и каковы основные приоритеты американской политики в Центральной Азии?

Подробнее об этом — в материале корреспондента BAQ.KZ.

"Новая администрация США ведет более понятную политику"

Teaching professor Maqsut Narikbayev UniversityI International school of economics Тимур Когабаев отмечает, что США видят меняющуюся тенденцию в ЦА касательно санкций в отношении России и пытаются решить свои вопросы.

"Данные попытки выстроить благоприятные экономические и политические условия могут негативно отразиться на товарообороте Казахстана и северного соседа, а также привести в политической эскалации в ЦА регионе. С другой стороны, в США с уходом Байдена, новая администрация ведет более понятную и прозрачную политику, сразу обозначая свои условия и выставляя их заранее наперёд. Это нужно для стабильности в условиях санкций, кризиса и неопределенности", - говорит эксперт.

По его мнению, на саммите ключевыми темами станут вопросы сотрудничества в сфере редкоземельных металлов, развития экспорта сельскохозяйственной продукции, а также привлечения новых прямых иностранных инвестиций (FDI) со стороны США в технологический сектор.

На вопрос о перспективах расширения образовательного сотрудничества — в области академических обменов, цифровых технологий и стартап-проектов — эксперт отметил:

"Пока говорить о таких инициативах преждевременно, поскольку США ввели временные ограничения на выдачу студенческих виз, в том числе для граждан стран Центральной Азии. Это, в свою очередь, сдерживает развитие сотрудничества в сфере образования и реализации совместных научных проектов".

По мнению эксперта, США рассматривают Казахстан как одного из ключевых партнеров в Центральной Азии, однако не выделяют его в качестве единственного лидера региона. Для Вашингтона страны Центральной Азии по-прежнему остаются в поле внимания прежде всего через призму "российского фактора" - как часть стратегии влияния на Москву, а не как полностью самостоятельные направления внешней политики.

При этом, по словам эксперта, экономика Узбекистана сегодня более диверсифицирована, что делает ее гибче и привлекательнее для инвесторов. В вопросе лидерства, по его мнению, нельзя дать однозначную оценку: страны региона отличаются по структуре доходов, темпам реформ и качеству проводимой экономической политики.

В глобальном контексте, по оценке эксперта, серьезных изменений ожидать не стоит, поскольку мировая экономика находится в фазе слабого роста. Однако саммит может стать площадкой для выработки определённых инструкций и инструментов, направленных на укрепление взаимовыгодного сотрудничества между США и странами Центральной Азии. Хотя существенных сдвигов ожидать рано, эксперт выразил надежду, что новые договоренности создадут более благоприятные условия для Казахстана и региона в целом.

Согласование подходов Казахстана и Узбекистана?

Политолог Талгат Калиев также считает, что сложно говорить о какой-то отдельной, чётко выстроенной политике в отношении Центральной Азии - пока этот регион не рассматривается как приоритетное направление внешней политики США. Однако важно учитывать общий контекст — отношения нынешней администрации с Китаем и Россией.

"Сейчас мы наблюдаем серьезное давление на Россию с целью ограничить ее экономические возможности. В этом направлении предпринимаются шаги по переориентации Китая и Индии на сокращение импорта российской нефти. Параллельно предпринимаются меры по ограничению экономических возможностей самого Китая", - сказал политолог.

Политолог считает, что США вряд ли будут делать ставку на какую-то одну страну в Центральной Азии. По его мнению, Вашингтон будет стремиться стимулировать своего рода конкуренцию между государствами региона, чтобы каждая из них стремилась стать ключевым партнером для США.

По его оценке, Казахстан и Узбекистан в настоящее время находятся примерно на одном уровне приоритета для американской политики. Более того, в последнее время оба государства демонстративно вырабатывают консолидированные позиции на подобных саммитах. Политолог также предполагает, что перед предстоящей встречей может состояться телефонный разговор между президентами Токаевым и Мирзиеевым для согласования подходов.

"Импульсивный и эмоциональный лидер США"

Политолог Таир Нигманов считает, что политика США при Дональде Трампе заметно изменилась. По его словам, здесь проявляется классическое различие между Демократической и Республиканской партиями.

Для Республиканской партии, особенно для Трампа, такие темы, как продвижение мировой демократии, защита прав человека, экологические стандарты, права женщин и ЛГБТ-сообществ - не являются приоритетом.

Эксперт напоминает, что это было очевидно на примере ситуации с USAID, когда Белый дом открыто критиковал программы поддержки ЛГБТ-комьюнити в разных странах. По мнению Нигманова, интересы Дональда Трампа заметно отличаются от подходов Джо Байдена - для него ключевыми остаются экономика и безопасность. При этом, если администрация Байдена делала ставку на развитие "зелёных" технологий и устойчивую энергетику, то Трамп ориентируется на реальный сектор экономики, промышленность и традиционную энергетику.

Отвечая на вопрос о том, какие темы на предстоящем саммите будут наиболее острыми, эксперт отметил следующее:

"В вопросе безопасности основное внимание, по всей видимости, будет уделено антироссийским санкциям и тому, как государства Центральной Азии к ним относятся.

В целом внутри американского истеблишмента существует консенсус, что Китай является главным соперником и конкурентом Соединенных Штатов, с которым необходимо бороться и которому нужно противостоять. Поэтому, уверен, эта тема также будет поднята. Будет обсуждаться взаимодействие стран Центральной Азии с Китаем - вопросы экономического сотрудничества, китайских инвестиций и других аспектов.

Безусловно, поднимется и вопрос безопасности, учитывая, что Центральная Азия географически расположена вблизи Ближнего Востока и Афганистана. Также, вероятно, будут обсуждаться вопросы развития взаимной кооперации, привлечения новых американских инвестиций и судьба уже реализованных проектов в регионе. Думаю, именно этот спектр тем станет ключевым на саммите".

Эксперт отмечает, что между Казахстаном и США есть потенциал для развития академических обменов.

По его словам, после теракта в Бостоне количество виз, выданных американским государством гражданам Казахстана по образовательной категории, начало постепенно снижаться и в итоге достигло достаточно низкого уровня. В этой связи, политолог считает, что сейчас важно хотя бы вернуть обменные программы на прежний уровень и увеличить число казахстанских студентов, обучающихся в США.

Что касается цифровых технологий и стартапов, эксперт полагает, что здесь ситуация сложнее: это одно из самых передовых направлений, и США вряд ли готовы активно делиться своими технологическими наработками с государствами региона.

Говоря о самом президенте США, политолог отмечает, что у Дональда Трампа сложился образ импульсивного и эмоционального лидера.

"Очень трудно прогнозировать, как именно двусторонние переговоры Дональда Трампа повлияют на другие международные встречи. Это человек настроения, у которого давно сложился образ импульсивного и эмоционального лидера, способного в любой момент принять жёсткое и неожиданное решение. И он активно использует этот образ в свою пользу.

Выступая в роли непредсказуемого политика, Трамп часто выигрывает переговоры - его оппонентам трудно понять, насколько далеко он готов зайти в ужесточении своей позиции. Поэтому с таким стилем ведения диалога, особенно в переговорах с таким сложным и мощным государством, как Китай - главным соперником и конкурентом США, - крайне сложно что-либо предугадать заранее", - говорит политолог.

На вопрос о том, какие выгоды может получить Казахстан от предстоящего саммита, эксперт ответил так:

"Я думаю, сейчас будет упор на политику. Потому что последний визит в США был совершен недавно - в сентябре, на Генеральную Ассамблею ООН, где выступал наш президент. И помимо, собственно, заседаний ООН, большая часть встреч проходила с представителями американского бизнеса. Сейчас, мне кажется, будет больше упор на политику, что, однако, не исключает встреч и на уровне глав ведущих американских корпораций.

Но, опять-таки, повторюсь, сейчас, мне кажется, будет именно политическое взаимодействие.

Укрепление независимости. Этот вопрос сложный, потому что Казахстан пытается на практических переговорах с каждым государством добиться гарантий безопасности для своей страны хотя бы на уровне риторики. То есть это то, что произошло, например, с Азербайджаном, с Китаем, с Узбекистаном и так далее. И, разумеется, очень будет выгодно для Казахстана, если американский президент скажет о гарантиях безопасности и для Казахстана", - заключил политолог.