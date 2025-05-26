12 июня 2025 года в Алматы состоится ежегодный CIO Summit 2025, организуемый профессиональным ивент-агентством Apple Events Group. В этом году мероприятие пройдет под темой:

"Цифровое лидерство и стратегические инновации в условиях стремительных технологических изменений", передает BAQ.KZ.

CIO Summit - это авторитетная деловая площадка, которая ежегодно объединяет ключевых лидеров в области цифровой трансформации (CIO) из Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Узбекистана и ведущих поставщиков ИТ-решений для обсуждения ключевых трендов, стратегий и решений, способствующих устойчивому развитию и цифровой трансформации бизнеса.

Цифровое лидерство становится одним из ключевых факторов конкурентоспособности организаций в условиях ускоряющихся темпов цифровой трансформации. При этом, цифровыми лидерами становятся те организации, которые уже внедрили цифровые стратегии и умеют масштабировать инновации. Стратегическую роль в цифровом лидерстве играют CIO, ведущие организации через цифровые преобразования и инновации, сосредотачиваясь на интеграции искусственного интеллекта, автоматизации и аналитики для преобразования бизнес-моделей и повышения конкурентоспособности.

Согласно отчёту IDC FutureScape, к 2026 году более 70% крупных организаций будут иметь "цифровых лидеров" в составе высшего руководства, отвечающих за инновационные инициативы и цифровую трансформацию. IDC также подчёркивает важность лидерства на уровне культуры, а не только технологий. Более 60% CIO считают, что формирование инновационной культуры важнее инвестиций в сами технологии.

Деловая повестка CIO Summit 2025 включает самые актуальные темы на повестке современных CIO:

§ Раскрытие потенциала ИИ: стратегическое партнерство CIO и CEO

§ Интеграция ИИ для роста и масштабирования бизнеса

Цифровая инфраструктура как драйвер роста и инноваций

Обеспечение устойчивости, кибербезопасности и цифровых инноваций в масштабах предприятия

Стратегические технологии и инновации для обеспечения цифрового лидерства

Кибербезопасность и защита данных

Решения вопросов нехватки талантов, навыков и знаний для инноваций

Цифровой путь клиента

В программе CIO Summit 2025 – выступления международных спикеров, полезные цифры, прогнозы, дискуссии, качественный нетворкинг. В рамках мероприятия пройдет выставка решений мировых технологических лидеров, которые выступили партнёрами мероприятия: Freedom Holding Corp., Dell Technologies совместно с дистрибутором компанией SDC, Nutanix, Severcore, Yandex Cloud, Commvault, Alinom, Noventiq совместно с Microsoft и Lenovo.

Саммит организован при стратегической поддержке Сообщества казахстанских ИТ-менеджеров, международной аналитической компании IDC и ведущих международных технологических компаний

К участию в Саммите приглашаются CIO, CTO, CEO, CDO, COO, CISO, Heads of IT и другие топ-менеджеры, отвечающие за цифровую трансформацию и ИТ-стратегию в своих компаниях.

Для подтверждения участия необходимо пройти регистрацию на сайте мероприятия по ссылке.