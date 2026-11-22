Евросоюз и ряд других стран отказались поддержать итоговый документ климатического саммита ООН COP31. Причиной стало отсутствие в нём упоминания об ископаемом топливе. Переговоры затянулись на два дня сверх запланированного срока, но участникам так и не удалось достичь согласия.

Председатель саммита, министр экологии Турции Мурат Курум, признал, что договориться по итоговому документу не удалось. В предыдущих версиях соглашения содержался призыв как можно скорее отказаться от ископаемых энергоносителей. Однако в проекте, опубликованном в четверг, эту формулировку убрали.

Несмотря на протесты ряда стран, она так и не вернулась в документ. Министр по вопросам климата и энергетики Ирландии Дарраг О’Брайен, представляющий председательствующий в ЕС Совет, ранее предупреждал, что Евросоюз не одобрит соглашение без упоминания ископаемого топлива — одного из главных факторов изменения климата.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что глубоко разочарован итогами переговоров. По его словам, те, кто получает прибыль от разрушения планеты, не должны определять условия борьбы с климатическим кризисом.