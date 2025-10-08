В предгорном азербайджанском городе Габала состоялся XII саммит Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) с участием Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Встреча прошла под девизом "Региональный мир и безопасность" и ознаменовалась историческим геополитическим сдвигом – недавно подписанной Вашингтонской декларацией о мирных отношениях между Азербайджаном и Арменией, положившей конец конфликту, длившемуся более 30 лет. На этом фоне лидеры тюркоязычных стран подчеркнули важность единства перед лицом глобальной нестабильности. "Нынешняя геополитическая ситуация в мире крайне сложна, поэтому тюркским странам необходимо действовать вместе в общих интересах", – заявил Президент Токаев, приветствуя долгожданный мир в Кавказском регионе. Завершился саммит подписанием Габалинской декларации и передачей председательства в ОТГ от Кыргызстана к Азербайджану.

Региональный мир и новый формат "ОТГ+"

Главной политической темой саммита стала безопасность в широком контексте. В выступлениях лидеров прозвучала мысль о формировании "каркаса региональной безопасности" тюркского мира на основе доверия и совместных действий. Заключение мирного соглашения между Баку и Ереваном придало встрече особую символичность и вес. "Этот исторический документ заложил основу для укрепления стабильности и экономического роста в регионе", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, выразив признательность Азербайджану за инициативу, которая открывает новую страницу мирного развития Южного Кавказа.

На фоне глобальных вызовов – от терроризма до трансграничной преступности – лидеры подтвердили намерение действовать сообща. ОТГ трансформируется в эффективную платформу диалога и сотрудничества, объединяющую страны с разными геополитическими ориентациями (члены НАТО и ОДКБ, участники ЕАЭС, ШОС и СВМДА). Интеграционные объединения дополняют друг друга, и в ОТГ делают ставку не на блоковую конфронтацию, а на взаимовыгодную связанность и баланс интересов.

В Габале было принято решение о развитии нового формата "ОТГ+", призванного расширить взаимодействие с третьими странами и повысить международный авторитет организации. "Многие государства проявляют интерес к деятельности нашей Организации. Казахстан поддерживает идею создания формата “Организация тюркоязычных государств +”, основной задачей которого будет дальнейшее расширение нашего сотрудничества", – заявил Президент Токаев. При этом, как пояснил генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев, речь не идет о закрытом альянсе или военном блоке: полноправными членами ОТГ могут быть только страны, где государственными являются тюркские языки, однако формат "ОТГ+" открывает двери для партнеров и наблюдателей, укрепляя связи тюркского мира с внешними союзниками.

В сфере безопасности прозвучали новые инициативы. Касым-Жомарт Токаев поблагодарил тюркских лидеров за поддержку преобразования Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в полноценную международную организацию – шаг, который укрепит архитектуру безопасности на пространстве ОТГ. Особый акцент Президент сделал на совместном противодействии современным угрозам. "Многие страны столкнулись с кибератаками – новой угрозой, не имеющей границ", – отметил он, предложив создать в рамках ОТГ Совет по кибербезопасности для координации действий и защиты цифрового пространства тюркских государств. Эта инициатива отражает растущую необходимость коллективного ответа на киберугрозы и получила поддержку участников саммита.

Экономическая интеграция и Средний коридор

Экономическое сотрудничество названо фундаментальной основой стабильности и процветания тюркского содружества. Совокупный экономический потенциал стран ОТГ впечатляет: их общий ВВП превышает $2 трлн, внешнеторговый оборот – свыше $1,1 трлн. Однако внутренняя торговля реализована не полностью – около 7% от суммарного оборота (примерно $58 млрд по итогам 2024 года) приходится на взаимную торговлю между тюркскими странами. Еще три года назад этот показатель не дотягивал и до 3%, поэтому позитивная динамика налицо, и цель на ближайшие годы – довести долю внутренней торговли до 10%.

В организациях ОТГ за последнее время удалось институционализировать экономическую кооперацию: созданы специализированные комитеты и рабочие группы, запускаются совместные инициативы. Документы долгосрочного планирования – "Видение Тюркского мира – 2040", Бишкекская декларация 2022 года и Хартия тюркского мира – заложили архитектуру взаимодействия на десятилетия вперед. Действует Тюркский инвестиционный фонд, учрежденный в 2023 году, с капиталом около $600 млн для финансирования совместных проектов.

Президент Токаев со своей стороны призвал максимально задействовать новые финансовые механизмы. "Нам необходимо сосредоточиться на полной реализации программы “Перспективы тюркского мира – 2040”. Содержание сегодняшнего саммита должно дополнить данный план практическими мероприятиями", – отметил он. Глава государства подчеркнул важность того, чтобы Тюркский инвестиционный фонд стал реально работающим инструментом: "Следует максимально использовать возможности данного финансового института. В этом году в Туркестане пройдет встреча министров экономики и торговли наших стран. Считаю, что в рамках данного мероприятия целесообразно составить перечень проектов для финансирования Фондом". Кроме того, отмечалось, что Торгово-промышленная палата тюркских государств обладает большим потенциалом для промышленной кооперации – в 2026 году Казахстан будет председательствовать в этом объединении, и Токаев предложил принять Программу промышленной кооперации с конкретными приоритетными проектами.

Отдельным блоком обсуждалось развитие транспортно-логистических связей как основы экономической интеграции. "Наши страны расположены в центре Евразии – на перекрестке множества путей, соединяющих Восток и Запад, Юг и Север", – отметил К. К. Токаев, призвав вывести сотрудничество в транспортной сфере на качественно новый уровень. Сегодня через территорию Казахстана проходят 5 международных железнодорожных коридоров, и особое значение приобретает Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор). За последние пять лет грузопоток по этому маршруту вырос в 6 раз, превратившись из нишевого проекта в стратегически востребованную альтернативу традиционным путям на фоне глобальной нестабильности. Казахстан – ключевое звено Среднего коридора, обеспечивая около 80% всего сухопутного транзита между Китаем и Европой. В конце сентября, накануне саммита, Президент Токаев дал старт второй линии железной дороги Достык – Мойынты, которая увеличит пропускную способность этого направления в 5 раз. Параллельно идет строительство участка Мойынты – Кызылжар и модернизация линии от Кызылжара до порта Актау.

Благодаря мирному урегулированию на Южном Кавказе открываются и новые маршруты. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на саммите напомнил о значимости заключения мирного соглашения, после которого стало возможным продвижение Зангезурского коридора – транспортного маршрута через территорию Армении, способного соединить Средний коридор с северо-южными магистралями. По его словам, Зангезурский коридор может стать "новой транспортной артерией" региона, дополняющей существующие пути. Алиев также отметил роль Международного порта Алят в развитии Среднего коридора – его пропускная способность в ближайшее время вырастет до 25 млн тонн в год, в том числе за счет строительства нового интермодального терминала с участием казахстанских и китайских инвесторов. Эти проекты укрепляют транзитный потенциал всего тюркского пространства и превращают его в своего рода мировой перекресток, перебрасывающий экономические "мосты" между Востоком и Западом, Севером и Югом.

Цифровая трансформация: от кибербезопасности до искусственного интеллекта

Цифровизация стала сквозной темой саммита, пронизывающей дискуссии об экономике и безопасности. Президент Казахстана обратил внимание, что в XXI веке конкурентоспособность напрямую связана с технологическим развитием. "Казахстан поставил стратегическую цель – стать полностью цифровым государством", – отметил Токаев, указав на масштабные программы подготовки ИТ-кадров и внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ). С начала года в Казахстане более 400 тысяч студентов прошли обучение основам ИИ и программирования – такой людской капитал призван обеспечить технологический рывок. Недавно в Астане открылся Международный центр искусственного интеллекта Alem.AI, призванный стать флагманом региональных разработок в сфере высоких технологий.

На саммите К. К. Токаев предложил конкретные меры для координации цифровой политики стран ОТГ. В частности, озвучена идея создать специальный Центр цифрового мониторинга – структуру, которая с использованием лучших экспертов займется анализом и оптимизацией транзитных потоков, применяя технологии больших данных и ИИ. "Сегодня ведется активная работа по цифровизации транспортно-транзитной отрасли. Применение здесь технологий искусственного интеллекта, безусловно, будет полезным. Поэтому мы предлагаем обсудить вопрос создания в рамках ОТГ специального Центра цифрового мониторинга с привлечением ведущих экспертов", – заявил Глава государства.

Еще одной инициативой стала идея учредить Центр цифровых инноваций ОТГ на базе Alem.AI в Астане. Такой центр, по замыслу, будет способствовать запуску совместных стартапов, обмену опытом в сфере ИИ, привлечению венчурных инвестиций и поддержке внедрения передовых технологий во всех странах-участницах. "Предлагаю на базе Международного центра искусственного интеллекта Alem.AI создать Центр цифровых инноваций Организации тюркских государств, который будет поддерживать стартапы, развивать совместные проекты, обеспечивать обмен опытом в сфере ИИ и привлекать венчурный капитал", – отметил Президент Казахстана. В дополнение он предложил посвятить следующую неформальную встречу лидеров ОТГ, запланированную на 2026 год в Казахстане, теме "Искусственный интеллект и цифровое развитие". Казахстан готов организовать к тому времени международную конференцию с участием профильных экспертов, чтобы наполнить повестку конкретным содержанием.

Цифровые технологии планируется задействовать и для решения социальных и экологических проблем. К примеру, Президент Токаев призвал разработать совместную программу по водным ресурсам, включающую цифровой контроль ирригационных систем, широкое применение методов капельного орошения и повышение эффективности водохранилищ. Дефицит воды в Центральной Азии и обмеление Каспийского моря были названы среди наиболее острых вызовов, требующих инновационных подходов. В апреле 2026 года в Казахстане планируется провести при поддержке ООН региональный саммит "Общее видение устойчивого будущего", посвященный экологии и климату. "Рассчитываем, что тюркские страны примут участие в форуме и будут представлены на высоком уровне", – отметил Касым-Жомарт Токаев, приглашая партнеров объединить усилия для сохранения окружающей среды.

Энергетическое сотрудничество и зеленая повестка

Вопросы энергетики заняли значимое место в повестке саммита, отражая стратегическую важность этой отрасли для всех стран-участниц. "Энергетика – стержень экономики и важный элемент нашего стратегического партнерства", – подчеркнул Президент Токаев, отметив, что Казахстан и братские государства формируют безопасные маршруты транспортировки энергоресурсов и реализуют совместные инфраструктурные проекты.

Казахстан предлагает сконцентрироваться на развитии возобновляемых источников энергии, прежде всего солнечной. Для обмена лучшими практиками и технологиями в этой сфере Президент Токаев инициировал создание Совета передового опыта по энергоэффективности при ОТГ. Эта структура сосредоточится на внедрении передовых технологий энергосбережения и ВИЭ. Участники саммита поддержали данное начинание, учитывая общие планы по декарбонизации экономики.

В то же время говорилось о балансе между новой и традиционной энергетикой. Несмотря на "зеленый" курс, Казахстан подчеркнул, что "освоение и эффективное использование нефти, газа, урана, угля и редкоземельных минералов остается основой энергетической стратегии страны". Речь идет о разумном использовании богатых природных ресурсов региона для благосостояния народов, параллельно с переходом на экологически чистые технологии. В рамках саммита лидеры отметили важность совместных проектов по развитию газотранспортной инфраструктуры, электроэнергетических сетей, а также сотрудничества в атомной отрасли с упором на безопасность и инновации.

Культурное сближение и гуманитарные инициативы

Помимо политики и экономики, лидеры тюркских стран акцентировали особую роль культурно-гуманитарных связей в укреплении единства народов. "История тюрков восходит к общим корням, а народы имеют уходящее вглубь веков единое происхождение. Все это служит золотым стержнем братства и вечной сплоченности наших народов", – отметил в своем выступлении Президент Токаев. Общность языков, традиций и веры создает прочный фундамент сотрудничества, но важно наполнять его конкретными совместными проектами, чтобы наследие не оставалось лишь символическим достоянием.

2025 год прошел под знаком ярких культурных событий в тюркском мире. Казахстан и Азербайджан активно участвовали в программе "Культурная столица Тюркского мира": древний город Актау был удостоен этого статуса, и на побережье Каспия прошел масштабный фестиваль тюркской культуры с участием более 100 тысяч зрителей. Алматы получил титул "Молодежная столица Тюркского мира – 2025", а в августе там состоялся IV Международный фестиваль молодежи ОТГ. В развитие этой инициативы Президент Токаев предложил провести в 2026 году в Алматы Форум креативной экономики – площадку для талантливой молодежи тюркских стран, где она сможет обменяться идеями, представить стартап-проекты в сфере культуры и креативных индустрий. "Это позволит сблизить наших молодых людей, повысить их знания и компетенции. Казахская мудрость гласит: “Өнерлі өрге жүзеді” (“Талантливый всегда стремится вперед”)", – отметил Глава государства, процитировав народное изречение.

Для дальнейшего укрепления гуманитарных контактов К. К. Токаев инициировал проведение специального мероприятия с участием представителей интеллигенции стран ОТГ. Эта встреча может пройти под эгидой Совета старейшин организации – уникального института, обеспечивающего преемственность культурно-исторического курса. Также предложено создать Клуб исследователей тюркского мира на базе Международной тюркской академии в Астане. Цель клуба – объединить ученых, историков и экспертов для совместного изучения богатого наследия тюркских народов, популяризации его на мировой арене и выработки рекомендаций по сближению культур.

Реальная динамика ОТГ

XII саммит в Габале показал: Организация тюркских государств — не "военный блок", а платформа практической связанности. Габалинская декларация закрепила курс на экономику, транспорт, цифровизацию и гуманитарные проекты, а под председательством Азербайджана ОТГ усиливает роль "евразийского моста" — от Среднего коридора до культурного обмена.

Казахстан на этой масштабной встрече вновь подтвердил свою концептуальную роль ответственного и активного участника региональных интеграционных объединений. Предложения, озвученные Президентом Токаевым – от формата "ОТГ+" и кибербезопасности до энергетики, цифровизации, транспорта и культуры – показали готовность Астаны брать на себя инициативу в самых разных сферах взаимодействия. ОТГ обеспечивает глубокую интеграцию Казахстана в региональные социально-культурные и экономические процессы, привлекая дополнительный капитал, технологии и развивая креативные индустрии. Вместе с ШОС, ЕАЭС и ОДКБ эта организация гармонично вписывается в многовекторную дипломатию Казахстана, позволяя уравновесить влияние крупных соседей в Евразии. При этом Астана делает упор на экономическое, гуманитарное и культурное сотрудничество в рамках ОТГ, избегая милитаризации повестки или доминирования какого-либо одного игрока.

В финале Касым-Жомарт Токаев призвал к сплоченности и солидарности. Итоги саммита: тюркское сотрудничество институционально взрослеет, наполняется конкретными проектами и становится фактором стабильности Евразии — с позитивной моделью партнерства, основанной на взаимной выгоде, балансе интересов и уважении суверенитета.

Алмас Аубекеров, политолог.