Вектор развития ШОС расширяется от вопросов безопасности к устойчивому экономическому и социальному партнерству, что отражает новые вызовы региона и запрос на модернизацию. Ключевые ожидания связаны с утверждением долгосрочной стратегии до 2035 года, запуском масштабных экономических, гуманитарных и инфраструктурных инициатив и институциональным усилением роли организации. Подробнее рассказала старший эксперт Отдела Азиатских Исследований КИСИ Жадыра Асеткызы в материале BAQ.KZ.

В этом контексте Саммит в Тяньцзине станет центральной площадкой для согласования региональных приоритетов: цифровая экономика, зеленое развитие, транспортная связность, новые образовательные и технологические проекты.

Казахстан, как один из основных инициаторов преобразований, последовательно продвигает предложения по развитию транзитно-логистических коридоров, расширению функций Астанинского международного финансового центра (AIFC), а также по развитию возобновляемых источников энергии, цифровых платформ, экологических стандартов и гуманитарного обмена.

На предстоящем саммите особое внимание будет уделено расширению экономического и инвестиционного взаимодействия. Речь идёт о создании совместных проектов и платформ, которые будут стимулировать торговлю, цифровизацию и промышленное партнёрство.

Это полностью соответствует современному тренду углубления технологического и торгового сотрудничества между странами региона.

Цифровое направление не может остаться без внимания. В центре обсуждения могут оказаться вопросы развития цифровой инфраструктуры, обмена данными, обеспечения кибербезопасности и создания коллективных платформ для взаимодействия в цифровой сфере. Эти шаги позволяют адресовать ключевые вызовы цифровой эпохи и при этом органично вписываются в общемировые тренды в области технологий и цифровой экономики.

Также рассматривается вопрос о расширении роли Астанинского международного финансового центра как площадки для привлечения инвестиций и поддержки инфраструктурных проектов. На фоне амбициозной цели увеличить товарооборот с Китаем до 100 млрд долларов к 2030 году, усиливается значимость финансовых инструментов и механизмов координации на уровне организации.

К тому же растет ценность ШОС как стратегической платформы в усилении значимости регионов. В 2021 году в Душанбинской декларации Центральная Азия была официально названа "ядром ШОС", что подчеркивает ее ключевую роль в устойчивом развитии и стабильности организации. Центральная Азия закрепляет статус не только опорного региона, но и драйвера межрегиональных процессов.

Вызовы XXI века – ускоренное развитие искусственного интеллекта и технологическая трансформация, климатические кризисы, проблемы продовольственной и энергетической безопасности – требуют принципиально новых форматов международных отношений.

Центральная Азия в этой архитектуре становится не только ядром организации, но и катализатором региональной дипломатии способной согласовывать интересы и стандарты между разными цивилизационными и экономическими блоками.