Встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина прошла на американской военной базе в Анкоридже и сопровождалась демонстративным протоколом: красная ковровая дорожка, почётный эскорт и крепкие рукопожатия. Формально лидеры обсуждали пути завершения войны в Украине, но конкретных договорённостей о прекращении огня по итогу достигнуто не было. Подробнее — в обзоре BAQ.KZ.

Атмосфера и символизм

Ранее выбор Аляски как площадки вызвал широкий резонанс во всём мире. Приветственная церемония и демонстрация американской авиации сделали саммит ярким событием с сильной символической нагрузкой. Владимир Путин прибыл на американскую военную базу Джойнт-Бейс Эльмендорф–Ричардсон, где его лично поприветствовал Дональд Трамп.

Отметим, что оба лидера приземлились почти в одно время. Дональд Трамп встретил Владимира Путина аплодисментами, после чего они обменялись крепким рукопожатием и вместе прошли по красной ковровой дорожке, разложенной прямо на взлётном поле.

Лидеры обменялись несколькими фразами, позировали для фотографов, после чего сели в автомобиль Трампа. Фактически их личная беседа началась ещё по пути к месту переговоров.

На месте встречи к Трампу и Путину присоединились члены их делегаций. Со стороны России участие приняли министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, со стороны США — госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник президента Стивен Уиткофф.

Переговоры стартовали в узком составе и продлились около трёх часов, хотя изначально планировалось не менее пяти. Ожидались и дополнительные форматы — расширенные консультации и совместный обед, но они не состоялись. Атмосфера встречи, по словам участников, была "доверительной" и "конструктивной".

Владимир Путин выступил первым на совместной пресс-конференции. Во время своей вступительной речи Путин назвал откровенными свои разговоры с Трампом по телефону и добавил, что Россия видит желание администрации Трампа содействовать разрешению украинского кризиса. Он также подчеркнул географическую близость двух государств:

"Россию и Аляску разделяет только Берингов пролив, наши страны - близкие соседи", - отметил он.

Дональд Трамп, в свою очередь, назвал встречу "чрезвычайно продуктивной" и отметил, что стороны согласовали многие пункты, но по ключевым вопросам остаются разногласия.

"Нет сделки, пока нет сделки", — подчеркнул он, добавив, что продвижение есть, но "пока мы не там".

Что дальше

Позже в интервью Fox News Трамп уточнил, что Путин хочет решить проблему, и добавил, что Россия и Украина близки к сделке. Однако параметры возможного соглашения он не назвал. Трамп подчеркнул, что теперь дело за президентом Зеленским и заявил о готовности организовать встречу украинского и российского лидеров уже на следующей неделе.

По словам Трампа, следующий шаг — это возможная встреча Зеленского и Путина, однако конкретных договорённостей по её организации достигнуто не было.

После этого интервью Дональд Трамп поговорил с Зеленским и другими европейскими союзниками. Разговор продлился полтора часа. Об этом сообщил помощник президента США Дэн Скавино. Подробности разговора не сообщаются.

Затем в Белом Доме заявили, что по приглашению Дональда Трампа Зеленский посетит в понедельник Белый дом для встречи с президентом США.

Итог

Встреча, на которую возлагались надежды как на возможный поворотный момент в урегулировании конфликта, завершилась без ясного плана и без подписанных документов. Для Путина саммит стал возможностью заявить о "соглашениях" и символически подчеркнуть статус России как ключевого игрока, для Трампа — шансом продемонстрировать готовность вести диалог, оставив окончательные решения за Киевом и союзниками по НАТО.