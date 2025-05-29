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Саммит в Астане: движение на нескольких улицах ограничат 30 мая

В Астане перекроют улицы из-за саммита "Центральная Азия – Италия"

Сегодня, 19:00
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BAQ.KZ Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00
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Фото: BAQ.KZ

30 мая в столице Казахстана пройдёт первый в истории саммит в формате "Центральная Азия – Италия" с участием лидеров стран региона и премьер-министра Италии Джорджи Мелони. В рамках визита также запланированы двусторонние переговоры между главой итальянского правительства и руководством Казахстана, передаёт BAQ.KZ

В связи с проведением важного международного мероприятия в Астане будут временно ограничены участки движения транспорта. Перекрытие затронет следующие улицы:

  • С 11:00 будет перекрыта улица Нажимеденова — на участке от проспекта Тәуелсіздік до улицы Аманжолова;

  • Также будет ограничено движение по улице Аманжолова — от улицы Байтурсынова до улицы Нажимеденова.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать маршруты и учитывать временные изменения в организации дорожного движения. Для удобства и безопасности участников дорожного движения на указанных участках установят временные знаки и указатели.

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