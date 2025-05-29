30 мая в столице Казахстана пройдёт первый в истории саммит в формате "Центральная Азия – Италия" с участием лидеров стран региона и премьер-министра Италии Джорджи Мелони. В рамках визита также запланированы двусторонние переговоры между главой итальянского правительства и руководством Казахстана, передаёт BAQ.KZ.

В связи с проведением важного международного мероприятия в Астане будут временно ограничены участки движения транспорта. Перекрытие затронет следующие улицы:

С 11:00 будет перекрыта улица Нажимеденова — на участке от проспекта Тәуелсіздік до улицы Аманжолова;

Также будет ограничено движение по улице Аманжолова — от улицы Байтурсынова до улицы Нажимеденова.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать маршруты и учитывать временные изменения в организации дорожного движения. Для удобства и безопасности участников дорожного движения на указанных участках установят временные знаки и указатели.