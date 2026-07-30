Самокаты в Алматы хотят загнать на отдельные парковки

Самокат, брошенный посреди тротуара, в Алматы может стать нарушением. В городе впервые вводят единые правила парковки, эвакуации и хранения электросамокатов, мопедов и других средств индивидуальной мобильности, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат.

Стоянки будут выделять операторам проката на договорной основе. В акимате рассчитывают, что это упорядочит размещение техники по городу.

Владельцам личных самокатов платить не придется. Пользоваться теми же парковочными зонами они смогут бесплатно.