Самокаты в Алматы хотят загнать на отдельные парковки
30 Июля 2026, 13:38
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30 Июля 2026, 13:3830 Июля 2026, 13:38
73Фото: baq.kz
Самокат, брошенный посреди тротуара, в Алматы может стать нарушением. В городе впервые вводят единые правила парковки, эвакуации и хранения электросамокатов, мопедов и других средств индивидуальной мобильности, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат.
Стоянки будут выделять операторам проката на договорной основе. В акимате рассчитывают, что это упорядочит размещение техники по городу.
Владельцам личных самокатов платить не придется. Пользоваться теми же парковочными зонами они смогут бесплатно.
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