Самокаты в Алматы хотят загнать на отдельные парковки

30 Июля 2026, 13:38
АВТОР
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baq.kz 30 Июля 2026, 13:38
30 Июля 2026, 13:38
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Фото: baq.kz

Самокат, брошенный посреди тротуара, в Алматы может стать нарушением. В городе впервые вводят единые правила парковки, эвакуации и хранения электросамокатов, мопедов и других средств индивидуальной мобильности, передает BAQ.KZ со ссылкой на акимат.

Стоянки будут выделять операторам проката на договорной основе. В акимате рассчитывают, что это упорядочит размещение техники по городу.

Владельцам личных самокатов платить не придется. Пользоваться теми же парковочными зонами они смогут бесплатно.

Документ твкже прописывает порядок эвакуации и хранения транспорта, оставленного с нарушением правил.

Новые требования коснутся и шлагбаумов во дворах. Ограждения не должны перекрывать проезд скорой помощи, пожарных машин и других экстренных служб.

«Принятие проекта позволит создать современную систему организации дорожного движения, повысить эффективность использования городской инфраструктуры и обеспечить единый подход к регулированию новых видов транспорта», - сообщили в управлении.

 
 
 

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