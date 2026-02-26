С 1 июля 2026 года в Казахстане вступают в силу новые требования к кикшеринговым компаниям и пользователям электросамокатов. Об этом сообщили в пресс-службе Департамент полиции Алматы, передает BAQ.KZ

Теперь компании, предоставляющие самокаты в аренду, обязаны:

– контролировать техническое состояние самокатов и регулярно проводить обслуживание;

– не допускать к аренде лиц младше 18 лет и пользователей без водительских прав;

– предупреждать клиентов о штрафах и последствиях нарушений;

– отслеживать скорость и местоположение самокатов с помощью встроенных технологий и передавать эти данные уполномоченным органам;

– автоматически снижать скорость в зонах с ограничениями;

– не допускать парковки самокатов в местах, мешающих пешеходам и транспорту;

– оформлять обязательную страховку гражданской ответственности (ОСГПО) на каждый самокат;

– вести учет самокатов и присваивать им регистрационные номера.

Выпуск электросамокатов на проезжую часть будет возможен только при наличии страховки и номерного знака. В случае ДТП страховая компания будет возмещать ущерб пострадавшим и владельцам поврежденного имущества.

По новым правилам дорожного движения электросамокаты смогут передвигаться по велополосам и обочинам, но не по тротуарам. Исключение составят пешеходные улицы с «зонами совместного движения», где скорость ограничена до 6 км/ч и действует приоритет пешеходов.

Требования к пользователям также ужесточаются. Для аренды электросамоката обязательно наличие водительских прав, независимо от того, по какой части дороги планируется движение. Минимальный возраст — 18 лет.

Кроме того, в полиции сообщили, что с 1 июля планируется полный запрет движения электросамокатов по тротуарам и пешеходным дорожкам. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение Мажилис Парламента РК в январе 2026 года.

При этом обычные велосипеды и малые электрические транспортные средства с ограниченной мощностью смогут и дальше передвигаться по тротуарам без дополнительных ограничений.