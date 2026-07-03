Самолет Air Astana не смог приземлиться в Астане и вернулся в Алматы
Причиной стали неблагоприятные погодные условия в столице и Караганде.
Сегодня 2026, 08:54
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Сегодня 2026, 08:54Сегодня 2026, 08:54
101Фото: Pixabay.com
Самолет авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс KC 641 по маршруту Алматы – Астана, не смог совершить посадку в столице и был вынужден вернуться в аэропорт вылета.
Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, причиной стали неблагоприятные метеоусловия в Астане и Караганде.
По данным перевозчика, после оценки погодной обстановки экипаж принял решение отказаться от посадки и выполнить обратный рейс в Алматы.
После возвращения воздушное судно начали готовить к повторному вылету в Астану.
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