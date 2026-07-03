  • Главная
  • Новости
  • Самолет Air Astana не смог приземлиться в Астане и вернулся в Алматы

Самолет Air Astana не смог приземлиться в Астане и вернулся в Алматы

Причиной стали неблагоприятные погодные условия в столице и Караганде.

Сегодня 2026, 08:54
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Сегодня 2026, 08:54
Сегодня 2026, 08:54
101
Фото: Pixabay.com

Самолет авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс KC 641 по маршруту Алматы – Астана, не смог совершить посадку в столице и был вынужден вернуться в аэропорт вылета.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, причиной стали неблагоприятные метеоусловия в Астане и Караганде.

По данным перевозчика, после оценки погодной обстановки экипаж принял решение отказаться от посадки и выполнить обратный рейс в Алматы.

После возвращения воздушное судно начали готовить к повторному вылету в Астану.

Самое читаемое

Наверх