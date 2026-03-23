В Нью-Йорке самолет авиакомпании Air Canada, выполнявший рейс из Монреаля, попал в инцидент при посадке в аэропорту Ла-Гуардия, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

По данным СМИ, воздушное судно при приземлении столкнулось с наземным транспортным средством. В связи с произошедшим Федеральное авиационное управление США ввело режим «ground stop», временно приостановив все вылеты и прилёты в аэропорту.

Отмечается, что ограничения могут быть продлены, при этом точные причины и детали чрезвычайной ситуации пока не раскрываются. В уведомлении для пилотов также указано, что работа аэропорта может быть ограничена в течение дня.

По неподтверждённой информации, распространяемой в социальных сетях, у самолёта могла быть повреждена носовая часть.

Официальные комментарии от авиакомпании, авиационных властей и экстренных служб на момент публикации не поступили.