Самолет Air Canada столкнулся с техникой при посадке в Нью-Йорке
Временно были приостановлены все вылеты и прилёты в аэропорту.
Сегодня 2026, 11:13
Сегодня 2026, 11:13Сегодня 2026, 11:13
Фото: Reuters
В Нью-Йорке самолет авиакомпании Air Canada, выполнявший рейс из Монреаля, попал в инцидент при посадке в аэропорту Ла-Гуардия, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.
По данным СМИ, воздушное судно при приземлении столкнулось с наземным транспортным средством. В связи с произошедшим Федеральное авиационное управление США ввело режим «ground stop», временно приостановив все вылеты и прилёты в аэропорту.
Отмечается, что ограничения могут быть продлены, при этом точные причины и детали чрезвычайной ситуации пока не раскрываются. В уведомлении для пилотов также указано, что работа аэропорта может быть ограничена в течение дня.
По неподтверждённой информации, распространяемой в социальных сетях, у самолёта могла быть повреждена носовая часть.
Официальные комментарии от авиакомпании, авиационных властей и экстренных служб на момент публикации не поступили.