Самолёт авиакомпании FlyArystan, выполнявший рейс FS7341 из Астаны в Костанай, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за неблагоприятных погодных условий, передает BAQ.KZ.

Пассажирам предоставили напитки и горячее питание, после чего повторный вылет состоялся в 13:53.

В Костанае наблюдались гололёд и снег.