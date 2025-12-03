Самолет из Астаны в Костанай вернулся из-за непогоды
Сегодня, 17:42
Самолёт авиакомпании FlyArystan, выполнявший рейс FS7341 из Астаны в Костанай, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за неблагоприятных погодных условий, передает BAQ.KZ.
Пассажирам предоставили напитки и горячее питание, после чего повторный вылет состоялся в 13:53.
В Костанае наблюдались гололёд и снег.
