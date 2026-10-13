Самолет из Корфу подал сигнал о захвате перед посадкой в Германии

Самолет, летевший с греческого острова Корфу в Нюрнберг, перед посадкой передал сигнал о возможном захвате воздушного судна. Пилот при этом не отвечал по радио, передает BAQ.KZ со ссылкой на полицию Баварии.

Как сообщает Bild, рейс выполняла авиакомпания Corendon Airlines. После тревожного сигнала навстречу пассажирскому лайнеру подняли два истребителя Eurofighter с авиабазы в Нойбурге-на-Дунае.

Тревогу вызвал переданный из кабины пилотов код 7500, который в авиации используется для обозначения возможного незаконного вмешательства или захвата самолета. Связаться с экипажем по радио в этот момент не удавалось.

По данным RTL со ссылкой на представителя люфтваффе, истребители сопровождали самолет до посадки в Нюрнберге, а затем продолжали находиться в районе аэропорта, пока специалисты не исключили возможность повторного взлета лайнера.

Из-за инцидента в аэропорту объявили чрезвычайную ситуацию и временно закрыли воздушное пространство. На месте работали специальные подразделения.

Позже полиции удалось установить контакт с экипажем. После проверки самолета тревогу сняли. Примерно после 13:30 по местному времени аэропорт возобновил прием и отправку рейсов.

Почему из кабины самолета был передан код 7500 и почему пилот некоторое время не выходил на связь, пока выясняется.