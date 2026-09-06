Самолет с четырьмя людьми разбился в Калифорнии: погибли двое детей

Двое детей погибли, еще два человека получили тяжелые травмы при крушении небольшого самолета в американском штате Калифорния.

Как сообщает The New York Post, авиакатастрофа произошла 5 сентября около 13:50 по местному времени возле реки Сан-Хоакин, неподалеку от аэропорта Фресно и района Сьерра-Скай-Парк.

На борту воздушного судна находились четыре человека. Спасатели обнаружили обломки самолета на утесе у реки. После падения в районе места происшествия произошло возгорание склона холма.

Двое взрослых были госпитализированы в критическом состоянии. Личности и точный возраст погибших детей пока не установлены.

Причины крушения выясняют Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).