Самолет с четырьмя людьми разбился в Калифорнии: погибли двое детей
Двое взрослых получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу.
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Двое детей погибли, еще два человека получили тяжелые травмы при крушении небольшого самолета в американском штате Калифорния.
Как сообщает The New York Post, авиакатастрофа произошла 5 сентября около 13:50 по местному времени возле реки Сан-Хоакин, неподалеку от аэропорта Фресно и района Сьерра-Скай-Парк.
На борту воздушного судна находились четыре человека. Спасатели обнаружили обломки самолета на утесе у реки. После падения в районе места происшествия произошло возгорание склона холма.
Двое взрослых были госпитализированы в критическом состоянии. Личности и точный возраст погибших детей пока не установлены.
Причины крушения выясняют Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).
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