В Международном аэропорту Гуарульюс произошёл инцидент, который привлёк внимание всей Бразилии, передает BAQ.KZ со ссылкой на Agenda do Poder.

Вечером четверга загорелся обслуживающий багажный автомобиль с конвейерной лентой, находившийся рядом с Airbus A320 авиакомпании LATAM. Ситуация развивалась во втором терминале — самом загруженном в стране — и потребовала немедленной эвакуации самолёта.

Пассажиры покинули воздушное судно по аварийным надувным трапам. Один из очевидцев подчеркнул, что пожар выглядел серьёзным, но, несмотря на это, все на борту выбрались без травм. Тревожные кадры, распространившиеся в соцсетях, показывают яркое пламя и густой дым с правой стороны самолёта, пока сотрудники аэропорта пытаются справиться с огнём с помощью огнетушителей.

Дополнительные видеозаписи фиксируют последствия ЧП: обгоревшее до каркаса оборудование и следы копоти на фюзеляже Airbus A320 после тушения пожара.

LATAM заверила, что сразу приняла меры для предотвращения угрозы пассажирам. Все эвакуированные были пересажены на другие рейсы, а авиакомпания начала разбор обстоятельств инцидента совместно с администрацией аэропорта.