Самолет с шестью людьми на борту пропал у побережья США

В США пропал с радаров самолет Gulfstream, на борту которого находились шесть человек. Воздушное судно выполняло рейс с Бермудских островов в Бостон.

Как сообщила Береговая охрана США в социальной сети X, Федеральное управление гражданской авиации страны уведомило о потере связи с самолетом утром в субботу.

Поисковые работы ведутся у побережья острова Нантакет.

Другие подробности происшествия пока не сообщаются.