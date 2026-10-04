Самолет с шестью людьми на борту пропал у побережья США

Воздушное судно Gulfstream следовало с Бермудских островов в Бостон. Береговая охрана ведет поиски в районе острова Нантакет.

4 Октября 2026, 01:15
АВТОР
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4 Октября 2026, 01:15
4 Октября 2026, 01:15
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В США пропал с радаров самолет Gulfstream, на борту которого находились шесть человек. Воздушное судно выполняло рейс с Бермудских островов в Бостон.

Как сообщила Береговая охрана США в социальной сети X, Федеральное управление гражданской авиации страны уведомило о потере связи с самолетом утром в субботу.

Поисковые работы ведутся у побережья острова Нантакет.

Другие подробности происшествия пока не сообщаются.

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