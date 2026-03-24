Самолет с военными на борту потерпел крушение на юге Колумбии
Около 57 военных удалось спасти после крушения.
Сегодня 2026, 01:30
49Фото: Reuters
Самолет Hercules C-130 ВВС Колумбии, на борту которого находились более 100 военных, потерпел крушение на юге страны, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.
Порядка 57 военных были спасены после крушения самолета.
Ранее представитель местных властей Карлос Арбей Кларос в эфире телеканала Caracol сообщил, что в больницы были доставлены около 30 военных.
Министр обороны страны Педро Санчес в соцсети X подтвердил инцидент, не вдаваясь в детали.
"С глубокой скорбью я сообщаю, что самолет Hercules ВВС Колумбии потерпел крушение при взлете в Пуэрто-Легисамо, которая перевозил служащих наших вооруженных сил", - написал он.