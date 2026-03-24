Самолет Hercules C-130 ВВС Колумбии, на борту которого находились более 100 военных, потерпел крушение на юге страны, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

Порядка 57 военных были спасены после крушения самолета.

Ранее представитель местных властей Карлос Арбей Кларос в эфире телеканала Caracol сообщил, что в больницы были доставлены около 30 военных.

Министр обороны страны Педро Санчес в соцсети X подтвердил инцидент, не вдаваясь в детали.