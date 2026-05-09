Самолет сбил пешехода на взлетно-посдочной полосе в Денвере
На борту самолета Airbus A321 рейса Денвер - Лос-Анджелес находились 224 пассажира и семь членов экипажа.
Сегодня 2026, 15:17
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 15:17Сегодня 2026, 15:17
112Фото: Pixabay.com
Самолет авиакомпании Frontier Airlines, предположительно, сбил человека на взлетно-посадочной полосе в международном аэропорту Денвера, после чего экипаж был вынужден прервать взлет, передает BAQ.KZ со ссылкой на CNN.
Как сообщил представитель перевозчика, после этого в салоне был замечен дым, и пилоты приняли решение прервать взлет. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам "в качестве меры предосторожности".
В администрации аэропорта сообщили о кратковременном возгорании двигателя, которое было ликвидировано пожарными.
В Frontier Airlines заявили, что проводят расследование совместно с администрацией аэропорта и другими органами безопасности.
"Мы глубоко опечалены этим происшествием", - говорится в заявлении авиакомпании.
Сообщается, что на борту самолета Airbus A321 рейса Денвер - Лос-Анджелес находились 224 пассажира и семь членов экипажа.
Самое читаемое