Самолет сбил пешехода на взлетно-посдочной полосе в Денвере

Самолет авиакомпании Frontier Airlines, предположительно, сбил человека на взлетно-посадочной полосе в международном аэропорту Денвера, после чего экипаж был вынужден прервать взлет, передает BAQ.KZ со ссылкой на CNN.

Как сообщил представитель перевозчика, после этого в салоне был замечен дым, и пилоты приняли решение прервать взлет. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам "в качестве меры предосторожности".

В администрации аэропорта сообщили о кратковременном возгорании двигателя, которое было ликвидировано пожарными.

В Frontier Airlines заявили, что проводят расследование совместно с администрацией аэропорта и другими органами безопасности.

"Мы глубоко опечалены этим происшествием", - говорится в заявлении авиакомпании.

Сообщается, что на борту самолета Airbus A321 рейса Денвер - Лос-Анджелес находились 224 пассажира и семь членов экипажа.