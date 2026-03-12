Самолет со 140 людьми на борту совершил жесткую посадку в аэропорту Пхукета
Работа воздушной гавани была временно приостановлена.
Сегодня 2026, 03:41
Пассажирский самолет авиакомпании Air India Express, следовавший из Индии, совершил жесткую посадку в Международном аэропорту Пхукета в Таиланде, передает BAQ.KZ.
По информации пресс-службы аэропорта, после инцидента работа воздушной гавани была временно приостановлена, что повлияло на движение воздушного транспорта.
Сообщается, что рейс выполнялся из города Хайдарабад на самолете Boeing 737 MAX 8 с бортовым номером VT-BWQ. На борту находились 133 пассажира и семь членов экипажа, всего 140 человек.
По предварительным данным, никто из находившихся на борту не пострадал. Обстоятельства происшествия уточняются.